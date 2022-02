Novo Nordisk übertrifft Erwartungen - Novo Nordisk-Aktie gewinnt zum Handelsschluss

Novo Nordisk profitierte von einer starken Nachfrage nach seinen Medikamenten gegen Diabetes- und Fettleibigkeit. Zudem soll ein neues Aktien-Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu 22 Milliarden dänischen Kronen (rund 2,96 Milliarden Euro) aufgelegt werden.

Der Nettogewinn stieg von 9,32 Milliarden Kronen auf 10,89 Milliarden und lag damit über der Factset-Prognose von 10,79 Milliarden Kronen. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 38,33 Milliarden Kronen. Analysten hatten mit 37,92 Milliarden weniger erwartet. Das Unternehmen schlägt eine Schlussdividende von 6,90 Kronen je Aktie für 2021 vor.

Für 2022 rechnet der Konzern mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 10 Prozent und einem Wachstum des Betriebsgewinns von 4 bis 8 Prozent in lokalen Währungen. Das berichtete Umsatzwachstum wird um etwa fünf Prozentpunkte höher eingeschätzt als in lokalen Währungen, während das Wachstum des Betriebsgewinns um etwa sieben Prozentpunkte höher prognostiziert wird.

An der Börse in Kopenhagen gewannen Aktien von Novo Nordisk am Mittwoch zuletzt 4,37 Prozent auf 700,50 Dänische Kronen.

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)