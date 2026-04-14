Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Partnerschaft angekündigt
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14.04.2026 16:09:00
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie höher
"Die Integration von KI in unsere tägliche Arbeit gibt uns die Möglichkeit, Datensätze in einem bisher nicht möglichen Ausmaß zu analysieren, Muster zu erkennen, die wir bisher nicht sehen konnten, und Hypothesen schneller denn je zu testen", sagte Novo-Nordisk-CEO Mike Doustdar. "Das bedeutet, neue Therapien zu entdecken und sie schneller als je zuvor auf den Markt zu bringen."
Die Partnerschaft wird die Fähigkeiten von OpenAI auch anwenden, um in der Produktion, der Lieferkette, dem Vertrieb und den Unternehmensabläufen effizienter zu werden. Pilotprogramme werden in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und im kaufmännischen Bereich gestartet. Die vollständige Integration soll bis Ende 2026 erfolgen.
Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
Die Novo Nordisk-Aktie legt an der Börse in Dänemark zeitweise 3,25 Prozent auf 246,00 DKK zu.
DOW JONES
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