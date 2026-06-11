Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
11.06.2026 18:34:39
Novo Nordisk: Unternehmen hat IT-Sicherheitsvorfall festgestellt
DOW JONES--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mitgeteilt, dass es einen Vorfall im Bereich der IT-Sicherheit gab, bei dem einige nicht öffentliche Daten, darunter auch personenbezogene Daten, ohne Genehmigung nach außen kopiert worden seien. Die betroffenen Parteien würden informiert. Das Unternehmen gab an, mit Unterstützung externer IT-Sicherheitsexperten eine Untersuchung eingeleitet und bestimmte interne IT-Systeme vorsorglich vom Netz genommen zu haben. Es erklärte, dass der Vorfall keine Auswirkungen auf das Kerngeschäft gehabt habe.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 12:34 ET (16:34 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
10.06.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Novo Nordisk-Aktie fester: Weg von Adipositas? Strategische Pipeline-Expansion steuert auf Milliardenmarkt zu (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)