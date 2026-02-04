Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
04.02.2026 14:10:22
Novo Nordisk Warns of First Sales Drop Since Start of Ozempic
The once high-flying Danish drugmaker has struggled to fend off rivals in the weight-loss industry and faces lower prices for its medicines under a deal with President Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk
|05.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|37,77
|1,92%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|37,70
|2,59%