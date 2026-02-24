Novo Nordisk will US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy massiv senken

Von Peter Loftus

DOW JONES--Novo Nordisk will die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zur Hälfte zu senken. Im Rahmen der Änderungen werden sowohl Ozempic als auch Wegovy ab dem 1. Januar 2027 für 675 US-Dollar pro Monat gelistet sein. Das ist die Hälfte des aktuellen Preises für das Adipositas-Medikament Wegovy und eine Senkung um 34 Prozent für das Diabetes-Medikament Ozempic. Die Preissenkungen werden auch für die Pillenversionen beider Injektionen gelten.

Novo Nordisk senke die Listenpreise seiner Medikamente zum ersten Mal, sagten Manager. Dies geschieht insbesondere, um die hohen Eigenkosten für Patienten zu senken, die in Krankenversicherungen mit hohem Selbstbehalt eingeschrieben sind oder eine Mitversicherung zahlen, die einem Prozentsatz des Listenpreises entspricht.

"Wir hoffen, dass niedrigere Preise zu einem besseren Zugang und einer besseren Erschwinglichkeit führen werden", sagte Jamey Millar, Executive Vice President für das US-Geschäft von Novo Nordisk, in einem Interview.

Die Senkungen verschärfen einen Preiskrieg mit dem Erzrivalen Eli Lilly in einer der am schnellsten wachsenden und am härtesten umkämpften Kategorien der Pharmabranche. Millionen von Patienten nehmen die sogenannten GLP-1-Medikamente ein. Die Preise haben aber potenzielle weitere Kunden abgeschreckt, entweder weil ihre Krankenversicherungen die Medikamente nicht abdecken oder die von ihren Versicherungen festgelegten Eigenkosten zu hoch sind.

Der weltweite Markt für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes beläuft sich auf rund 72 Milliarden Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf etwa 139 Milliarden Dollar steigen, wie TD Cowen schätzte.

