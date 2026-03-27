Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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27.03.2026 13:04:54
Novo Nordisk Wins FDA Nod For First-Ever Weekly Basal Insulin
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