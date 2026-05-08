Novo Nordisk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Novo Nordisk hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 10,93 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 6,51 DKK je Aktie verdient.

Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,82 Milliarden DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78,09 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,14 DKK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 69,60 Milliarden DKK geschätzt.

Redaktion finanzen.at