Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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21.07.2026 14:18:00
Novo Nordisk’s lawsuit against Eli Lilly over ads highlights intense competition in GLP-1 market
The drugmaker says Lilly isn’t including the most up-to-date clinical information about its drugsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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