OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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14.04.2026 15:11:00
Novo Nordisk’s stock rallied after drugmaker reveals deal with OpenAI
Novo Nordisk is working with OpenAI on a broad deal that will use artificial intelligence to more quickly develop new medications as well as help train its workforce.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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