Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 15:11:00

Novo Nordisk’s stock rallies after drugmaker reveals deal with OpenAI

Novo Nordisk is working with OpenAI on a broad deal that will use artificial intelligence to more quickly develop new medications as well as help train its workforce.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OpenAI

mehr Nachrichten