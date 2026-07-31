Trial Holdings Aktie

Trial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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31.07.2026 15:54:00

Novo Nordisk’s stock slumps after failed trial — adding to the company’s woes

The Danish healthcare company’s stock slumped on Friday after it announced the Phase 3 trial failure.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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