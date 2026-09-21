Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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21.09.2026 10:58:00
Novo Nordisk’s stock tumbles as doubts persist about Ozempic maker’s strategy
Novo Nordisk stock tumbled on Monday as the weight-loss drug manufacturer failed to excite investors hoping for a turnaround.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.