Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
05.01.2026 15:00:40
Novo Nordisks Wegovy-Abnehmpille flächendeckend in USA verfügbar
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Zwei Wochen nach der Zulassung ist die neue Wegovy-Abnehmpille von Novo Nordisk flächendeckend in den USA verfügbar. Dies teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit.
Die Tablette - eine orale Variante der bekannten Wegovy-Spritze - ist bei über 70.000 US-Apotheken wie CVS und Costco sowie bei diversen Telemedizinanbietern wie Ro, LifeMD, Weight Watchers, NovoCare Pharmacy und GoodRx verfügbar.
Die Aktie des Unternehmens notierte im europäischen Nachmittagshandel 3,1 Prozent fester. Seit der Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA am 22. Dezember hat das Papier rund 12 Prozent zugelegt.
Die einmal täglich einzunehmende Tablette ist das erste orale GLP-1-Abnehmpräparat auf dem Markt. Der Konkurrent Eli Lilly hat erst kürzlich die US-Zulassung für seine eigene GLP-1-Abnehmtablette beantragt.
Die Wegovy-Tablette wird zu einem Preis von 149 Dollar pro Monat für die Anfangsdosis von 1,5 Milligramm verkauft. Die 4-Milligramm-Dosis ist bis zum 15. April ebenfalls für 149 Dollar pro Monat erhältlich, danach steigt der Preis auf 199 Dollar pro Monat.
Die höchsten Dosierungen von 9 und 25 Milligramm sollen nach Unternehmensangaben 299 Dollar pro Monat kosten.
Studien zur Wegovy-Tablette haben gezeigt, dass Patienten bei konsequenter Einnahme über 64 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Gewichts verlieren, sofern die Einnahme mit einer kalorienreduzierten Diät und mehr Bewegung einhergeht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 09:00 ET (14:00 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Novo Nordisk launches US price war over weight-loss pills (Financial Times)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.12.25
|Novo Nordisk: US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
|
23.12.25
|Abnehmen: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|47,02
|5,53%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|47,05
|5,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.