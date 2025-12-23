Novo Nordisks Wegovy-Pillen-Version erhält Zulassung in den USA

Von Peter Loftus

DOW JONES--Die US-Aufsichtsbehörden haben die erste GLP-1-Abnehmpille zugelassen - eine Tabletten-Formulierung der Novo-Nordisk-Medikamente Ozempic und Wegovy. Damit wird eine neue Zeit bei den Adipositas-Medikamenten eingeläutet, die deren Einsatz voraussichtlich ausweiten dürfte.

Novo Nordisk gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen den Verkauf der neuen Pille in den USA ab Anfang Januar plant. Der Barpreis für die Anfangsdosis soll bei 149 Dollar pro Monat liegen.

Die Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) ist ein Meilenstein, da wöchentliche Spritzen wie Wegovy und Zepbound von Eli Lilly den Markt für Adipositas-Mittel bisher dominiert haben. Viele Menschen mit Übergewicht nutzen die Injektionen jedoch aufgrund der Kosten, eines lückenhaften Versicherungsschutzes oder der Angst vor Nadeln bisher nicht.

Pharmakonzerne und Analysten sagen, dass Pillen die Nachfrage jener Menschen befriedigen werden, die keine Injektion wünschen oder den Rhythmus einer täglichen Dosis bevorzugen. Pillen böten zudem die Aussicht auf niedrigere Preise und einen besseren Krankenversicherungsschutz als Injektionen, da Pillen in der Herstellung weniger kosteten. Eli Lilly plant ebenfalls, eine neue Abnehmpille einzuführen, potenziell innerhalb von Wochen oder Monaten.

"Wir haben jetzt eine injektionsähnliche Wirksamkeit in einer einmal täglich einzunehmenden Pille", sagte David Moore, Executive Vice President für das US-Geschäft von Novo Nordisk. "Das ist eine Veränderung gegenüber dem bisherigen Stand der Adipositas-Behandlung."

Die FDA hat die Wegovy-Pille auch zur Verringerung des Risikos von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei Menschen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen genehmigt. In der injizierbaren Form ist Wegovy bereits für diese Anwendung zugelassen.

Analyst David Risinger von Leerink Partners schätzt, dass Pillen schließlich etwa 25 Prozent des prognostizierten Gesamtmarktes für Adipositas-Medikamente von 150 Milliarden US-Dollar ausmachen dürften.

Für Novo Nordisk ist die Zulassung des neuen Medikaments eine Chance, nach einem schwierigen Jahr eine Wende herbeizuführen. Das Unternehmen hat seine führende Position im Markt für Adipositas-Medikamente an Eli Lilly verloren. Einige Investoren glauben, dass die Pipeline von Lilly ein größeres Marktpotenzial habe als die von Novo Nordisk. Diese Herausforderungen führten zur Entlassung des Novo-Nordisk-CEOs und zu einer Umstrukturierung des Verwaltungsrats. Das Unternehmen hat zudem kürzlich gegen Pfizer in einem Bieterstreit um die Übernahme des Adipositas-Start-ups Metsera den Kürzeren gezogen.

Novo Nordisks neues Medikament, das das Unternehmen Wegovy-Pille nennen will, enthält den Hauptwirkstoff Semaglutid. Dies ist derselbe Wirkstoff wie in seinem injizierten Diabetes-Medikament Ozempic und dem Abnehm-Präparat Wegovy. Novo Nordisk vertreibt bereits eine Pillen-Version von Semaglutid unter dem Namen Rybelsus, die speziell für Typ-2-Diabetes und nicht zur Gewichtsabnahme zugelassen ist.

Semaglutid ist ein GLP-1-Medikament, das das körpereigene Darmhormon GLP-1 nachahmt, um den Appetit zu zügeln, ein schnelleres Sättigungsgefühl beim Essen zu bewirken und die Entleerung des Magens zu verlangsamen. In einer Studie mit 205 Personen mit Übergewicht verloren diejenigen, die die Pille von Novo Nordisk 64 Wochen lang einnahmen, durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Körpergewichts. Die Wegovy-Pille könnte 2030 nach Schätzung der Analysten von TD Cowen einen Umsatz von fast 2 Milliarden US-Dollar generieren.

Eli Lilly steht auch in den Startlöchern für die Pillenversion

Eli Lillys GLP-1-Pille heißt Orforglipron. In einer Studie mit 3.127 Patienten half die höchste Dosis den Menschen, nach 72 Wochen durchschnittlich 12,4 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Beide Medikamente können Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, etwa Übelkeit, verursachen. Lilly zufolge will das Unternehmen seine Pille bis Ende 2025 zur behördlichen Zulassung einreichen. Es strebt eine beschleunigte Prüfung durch die FDA an, die zu einer Zulassung Anfang 2026 führen könne. Lilly plant, 149 Dollar pro Monat für die niedrigste Anfangsdosis seiner Pille zu verlangen. Dies liegt deutlich unter dem Listenpreis von 1.086 Dollar für sein Abnehm-Medikament Zepbound. Die Analysten von TD Cowen schätzen, dass Orforglipron im Jahr 2030 einen Umsatz von etwa 5,6 Milliarden Dollar generieren wird.

Für die Pille von Lilly gibt es keine Einschränkungen bei der Einnahme, während die Pille von Novo Nordisk morgens auf nüchternen Magen eingenommen werden soll, wonach die Patienten eine halbe Stunde bis zum Essen warten müssen. Moore von Novo Nordisk sagte, dass die Einschränkung beim Warten auf das Essen kein Hindernis für die Einnahme von Rybelsus gewesen sei.

