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25.03.2026 06:31:29
Novo Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Novo Resources hat am 22.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Resources ein EPS von -0,010 AUD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 AUD. Im Vorjahr waren -0,080 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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