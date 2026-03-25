Novo Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Novo Resources hat am 22.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Resources ein EPS von -0,010 AUD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 AUD. Im Vorjahr waren -0,080 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at