Novo Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Novo Resources ließ sich am 22.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Novo Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Resources -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at