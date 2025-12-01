Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

NovoCure Aktie

NovoCure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140ML / ISIN: JE00BYSS4X48

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 13:32:25

Novocure CEO Ashley Cordova Resigns; Frank Leonard Named Replacement

(RTTNews) - NovoCure Ltd. (NVCR), a Swiss medical devices and healthcare company, Monday announced that its chief executive officer, Ashley Cordova has resigned from the company.

Frank Leonard replaces her, effective immediately.

Leonard joined Novocure in 2010 and has held various leadership roles in global sales, marketing, field medical affairs, patient experience, public affairs, market access, and product and portfolio strategy functions.

In pre-market activity, NVCR shares were trading at $12.61, down 1.56% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NovoCure Limitedmehr Nachrichten