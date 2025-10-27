Novogene A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Novogene A lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent auf 539,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 521,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at