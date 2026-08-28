Novogene A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Novogene A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 557,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novogene A 538,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at