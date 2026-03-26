Novolog (Pharm Up 1966) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Novolog (Pharm Up 1966) hat am 23.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 ILS gegenüber 0,010 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 373,3 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 45,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 0,010 ILS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novolog (Pharm Up 1966) 0,080 ILS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,81 Milliarden ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at