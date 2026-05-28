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28.05.2026 06:31:29
Novolog (Pharm Up 1966) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Novolog (Pharm Up 1966) veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novolog (Pharm Up 1966) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 505,8 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 506,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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