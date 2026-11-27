|
27.11.2026 06:31:29
Novolog (Pharm Up 1966) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Novolog (Pharm Up 1966) hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 ILS je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 483,6 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 475,2 Millionen ILS.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!