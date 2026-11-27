Novolog (Pharm Up 1966) hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 483,6 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 475,2 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at