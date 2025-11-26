Novolog (Pharm Up 1966) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Novolog (Pharm Up 1966) hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,020 ILS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Novolog (Pharm Up 1966) 483,6 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 465,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at