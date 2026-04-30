Novoray A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Novoray A stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,30 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novoray A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,16 Prozent auf 294,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 238,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at