Novoray A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Novoray A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novoray A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,9 Millionen CNY – ein Plus von 37,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novoray A 304,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at