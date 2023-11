Novotech veröffentlicht detaillierte Berichte über den weltweiten Stand der klinischen Studien in den Bereichen Hämophilie und primär biliäre Cholangitis im Jahr 2023

BOSTON, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Biotechnologie mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, hat heute die neuesten Berichte über die weltweite klinische Studienlandschaft 2023 für primär biliäre Cholangitis (PBC) und Hämophilie veröffentlicht .



Das Novotech-Team aus Forschungsanalysten bietet diese Expertenberichte monatlich kostenlos an. Diese Berichte liefern aktuelle Informationen über die weltweite Aktivität bei klinischen Studien und beleuchten die Regionen, in denen die meisten Studien durchgeführt werden, sowie die Gründe dafür. Sie befassen sich auch mit den Herausforderungen, mit denen Biotech -Unternehmen in diesen spezifischen therapeutischen Bereichen konfrontiert sind, sowie mit künftigen Therapierichtungen und Investitionstrends.

Laut den Ergebnissen des Berichts Primary Biliary Cholangitis – Global Clinical Trial Landscape gibt es seit 2018 etwa 140 aktive klinische Studien zu PBC.

PBC ist eine anhaltende entzündliche hepatobiliäre Erkrankung, die sich durch die Zerstörung der interlobulären Gallengänge durch T-Lymphozyten auszeichnet. Wenn sie nicht angemessen behandelt wird, kann sie zu einer biliären Zirrhose und schließlich zu Leberversagen führen.

Der Bericht enthält unter anderem folgende aktuelle Daten:

Die Vereinigten Staaten und China sind führend bei der Risikofinanzierung für die PBC-Forschung, und 2023 ist ein deutlicher Anstieg der Investitionen zu verzeichnen.

Der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere das chinesische Festland, ist bei klinischen PBC-Studien stark vertreten. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind ebenfalls attraktive Standorte.

Von der PBC sind überwiegend Frauen betroffen, mehr als 90 % der Patienten sind weiblich. Sie wird in der Regel im Alter zwischen 30 und 40 Jahren diagnostiziert.

Mehrere potenzielle künftige Therapien für die PBC werden derzeit erforscht, darunter Peroxisom-Proliferator-aktivierte Rezeptoren und FXR-Agonisten, die aufgrund ihres Potenzials, die Leberfibrose zu verbessern, als krankheitsmodifizierende Therapien in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus wird derzeit das Potenzial von Fibroblasten-Wachstumsfaktor-19-Agonisten und NOX-Inhibitoren untersucht.

Die derzeitige Überlegenheit der Studienmedikamente ist nach wie vor unklar, was erweiterte klinische Studien und eine tiefere Erforschung der PBC-Mechanismen für neue Behandlungsansätze erforderlich macht.



LADEN SIE DEN PBC-BERICHT HIER HERUNTER

Der Bericht Hemophilia Global Clinical Trial Landscape zeigt, dass die Zahl der weltweiten klinischen Studien zur Verbesserung der Hämophiliebehandlung seit 2018 erheblich gestiegen ist. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere auf dem chinesischen Festland und Japan.

Diese Regionen haben sich zu starken Forschungszentren entwickelt, die hochmodern ausgestattet sind und durch entsprechende Regulierungsstrukturen unterstützt werden.

Folgende Erkenntnisse sind dem Bericht zu entnehmen:

Die europäischen Studien in einzelnen Ländern haben eine bemerkenswerte Effizienz mit kürzeren Rekrutierungszeiten gezeigt, was das Engagement für eine bessere Patientenversorgung durch klinische Studien unterstreicht.

Laut der globalen Erhebung der World Federation of Hemophilia (WFH) im Jahr 2021 wurden weltweit 233.577 Hämophiliefälle festgestellt.

Mit 185.318 gemeldeten Fällen entfiel die Mehrzahl der Fälle auf Hämophilie A, während Hämophilie B 37.998 Fälle ausmachte.

Neue Therapien zur Behandlung der Hämophilie, einschließlich Gentherapien der Phase III, bei denen AAV-Vektoren (Adeno-assoziierte Viren) eingesetzt werden, um Hämophiliepatienten eine langfristige und potenziell heilende Behandlung zu bieten. Bispezifische monoklonale Antikörper, siRNA-Therapien (Small Interfering RNA) und zellbasierte Therapien werden ebenfalls untersucht.

LADEN SIE DEN HÄMOPHILIEBERICHT HIER HERUNTER

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern mit 34 Niederlassungen, unter anderem in den USA, im Großraum China, in Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa.

Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, einschließlich des CRO Leadership Award 2023 und des Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 Award. Außerdem wurde das Unternehmen mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement zur Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die das Unternehmen in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Über Novotech

Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt. Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erfahrung durch über 5.000 klinische Projekte, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.