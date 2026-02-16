Novotek (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Novotek (B) hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,14 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novotek (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,26 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,63 Prozent auf 142,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 142,9 Millionen SEK gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,69 SEK beziffert, während im Vorjahr 7,27 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 502,90 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 488,56 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at