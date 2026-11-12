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12.11.2026 06:31:28
Novotek (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Novotek (B) präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,99 SEK gegenüber 1,19 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Novotek (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 136,9 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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