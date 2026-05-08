Novotek (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Novotek (B) lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 SEK erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent auf 121,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at