Novozymes A-S (B) präsentierte Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) hat am 26.01.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,24 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,13 Prozent auf 4,53 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,83 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,78 DKK sowie einem Umsatz von 4,52 Milliarden DKK gerechnet.

Novozymes A-S (B) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 13,19 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,23 DKK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Novozymes A-S (B) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,55 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 14,95 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12,85 DKK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 17,53 Milliarden DKK taxiert.

Redaktion finanzen.at