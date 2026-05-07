Novozymes A-S (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Novozymes A-S (B) hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,19 DKK, nach 2,98 DKK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 8,36 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at