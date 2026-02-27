|
Novozymes A-S (B) Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Novozymes A-S (B) Un hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,59 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,69 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,15 Milliarden USD im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 4,90 Milliarden USD geschätzt.
