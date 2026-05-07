Novozymes A-S (B) Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Novozymes A-S (B) Un hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Novozymes A-S (B) Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,31 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novozymes A-S (B) Un 1,13 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at