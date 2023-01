Novozymes A-S (B) Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Novozymes A-S (B) Un lud am 26.01.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,464 USD, nach 0,339 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Novozymes A-S (B) Un 660,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 579,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Novozymes A-S (B) Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,56 Milliarden USD im Vergleich zu 2,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,50 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at