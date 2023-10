Novozymes A-S (B) Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Novozymes A-S (B) Un gab am 26.10.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,476 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novozymes A-S (B) Un 0,543 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 629,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 572,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at