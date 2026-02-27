Novozymes A-S (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Novozymes A-S (B) hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,51 DKK eingefahren. Im Vorjahr waren 4,98 DKK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Novozymes A-S (B) mit einem Umsatz von insgesamt 31,03 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,59 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 8,52 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 EUR sowie einen Umsatz von 4,19 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at