Novra Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novra Technologies hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at