Novra Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Novra Technologies hat am 01.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,97 Prozent auf 0,9 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at