Novus Acquisition Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Novus Acquisition Development ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Novus Acquisition Development die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at