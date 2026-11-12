Novus Acquisition Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novus Acquisition Development hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novus Acquisition Development 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at