Novus Capital A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Novus Capital A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Novus Capital A 21,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 156,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at