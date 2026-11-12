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12.11.2026 06:31:28
Novus Capital A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Novus Capital A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novus Capital A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 60,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 33,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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