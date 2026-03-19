Novus Capital A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Novus Capital A gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 358,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 153,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 33,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,650 USD. Im Vorjahr waren -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 340,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 203,67 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 46,20 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at