Novus Capital A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Novus Capital A präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novus Capital A einen Umsatz von 8,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at