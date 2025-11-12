Novus Capital A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Novus Capital A lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Novus Capital A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Novus Capital A 33,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2676,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at