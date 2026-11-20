Novus Group International AB veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novus Group International AB ein EPS von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novus Group International AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at