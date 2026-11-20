|
20.11.2026 06:31:28
Novus Group International AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Novus Group International AB veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novus Group International AB ein EPS von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novus Group International AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.