Novus Group International AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Novus Group International AB hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,22 Prozent auf 15,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,6 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at