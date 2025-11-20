Now: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Now präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Now in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,5 Millionen PHP. Im Vorjahresviertel waren 50,1 Millionen PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at