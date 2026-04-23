Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.04.2026 08:05:00
Now Even Volvo Is Putting Tesla in the Rearview Mirror?
Tesla (NASDAQ: TSLA) investors have been along for a bumpy ride over the last 18 months or so as they've seen competitors pull ahead of the automaker that helped reenergize the global electric vehicle (EV) industry. BYD, China's juggernaut EV maker, raced ahead of Tesla in global EV sales. A handful of companies have expanded their robotaxi ambitions beyond Tesla's current scope, even considering its recent expansion. And now, even Volvo is putting some distance between itself and Tesla, with Coca-Cola adding to its fleet of electric semis.Pepsi versus Coca-Cola will go down in history as an all-time great business rivalry, but adding Tesla and Volvo into the mix adds a nice twist to the story. Tesla is known for supporting Pepsi with 80 Tesla electric semitrucks in the Pepsi fleet. It has been about a decade since Pepse and Tesla signed its initial partnership.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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