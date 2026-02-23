23.02.2026 06:31:29

NOW präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NOW hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NOW ein EPS von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 959,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 571,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,760 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOW 0,740 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,82 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,37 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

